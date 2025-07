Bari a lutto, piccolo Verreth era ricoverato per presunto virus: la reazione di Luigi De Laurentiis

vedi letture

Una terribile tragedia ha scosso il Bari, che ha deciso di lasciare in anticipo il ritiro di Roccaraso in segno di lutto. Il piccolissimo figlio di Verreth, neo centrocampista biancorosso, ha perso oggi la vita. Gazzetta.it , scrive i dettagli: "Si chiamava Elliot Charles e aveva 14 mesi. La tragedia è accaduta in Belgio, dove risiede la famiglia di Verreth: il piccolo era stato ricoverato un paio di giorni fa per un presunto virus, poi la situazione sarebbe precipitata fino alla morte del bambino".

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, spiega la fonte, ha accompagnato in macchina Verreth all'aeroporto di Fiumicino. Confermato il rientro a Bari della squadra e la chiusura anticipata del ritiro.