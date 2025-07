Altra tragedia! Julio Sergio perde il figlio Enzo a soli 15 anni

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Enzo Bertagnoli, figlio dell'ex portiere giallorosso Julio Sergio, viene a mancare all'età di 15 anni. A darne notizia è il padre sui propri social. Questa tragedia è la fine di una lunga battaglia contro un tumore cerebrale che gli era stato diagnosticato nel 2020. Enzo era ormai in coma farmacologico e la situazione era irreversibile.

Nelle ultime settimane aveva commosso il gesto del padre che per stare vicino al figlio si era rasato a zero i capelli insieme a lui. Tantissimi i messaggi di vicinanza all'ex portiere giallorosso, tra cui quello della Roma. "Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile - il messaggio del club su X -. Tutta l'AS Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano". Sui social i messaggi di cordoglio anche di Francesco Totti e Bruno Conti. (ANSA).