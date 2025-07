In Turchia elogiano Inler (anche) per la cessione di Lucca: "E' il nuovo Monchi"

Gökhan Inler ha fatto parte dell'ascesa del Napoli verso grandi livelli, tra il 2011 e il 2015, con la conquista di due Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana, realizzando nove gol. Difficilmente verrà dimenticata dai tifosi partenopei la sua potente conclusione dalla distanza. E dopo aver concluso la sua carriera da calciatore, il percorso al di fuori del rettangolo di gioco prosegue con risultati positivi. Ha iniziato nel 2024 la carriera come dirigente dell'area tecnica con l'Udinese e nel febbraio 2025 ha ottenuto anche la qualifica come direttore sportivo.

In Turchia, dove ha lasciato il segno con la vittoria della Super Lig con le maglie di Besiktas e Başakşehir e la storica promozione dell'Adana Demirspor dopo 27 anni, non sono passati inosservati i traguardi raggiunti nel passaggio da campo a scrivania. Tanto da attribuirgli l'appellativo di "nuovo Monchi d'Europa". Sotto i riflettori è finita anche la trattativa che ha portato Lorenzo Lucca al Napoli per 35 milioni di euro. Insieme a Bijol, trasferitosi al Crystal Palace per 23 milioni di euro, sono quasi 60 i milioni di euro incassati dal club friulano. Non solo capacità nel mercato in uscita, il giornale turco Fanatik, sottolinea anche la scoperta di giovani talenti. Un mix che ha garantito all'Udinese di raggiungere solidità e stabilità anche in termini finanziari.