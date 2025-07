Prima notte in città per Lucca: ecco dove alloggia il nuovo attaccante azzurro

Terminata la prima parte delle preprazione estiva, con i campioni d'Italia che sono tornati dal ritiro di Dimaro a Napoli nel tardo pomeriggio, è tempo di 48 ore libere. Diversi calciatori si sono diretti verso le rispettive abitazioni, dopo un lungo periodo di lontananza dalle loro famiglie. Nei prossimi giorni nuova partenza per la seconda parte della preparazione: da mercoledì 30 luglio a giovedì 14 agosto la squadra di Conte si trasferirà a Castel di Sangro.

Prima approccio in città, da giocatore del Napoli, per il nuovo acquisto Lorenzo Lucca. L'attaccante arrivato dall'Udinese andrà in vacanza per qualche giorno con la sua famiglia e in queste sue prime ore a Napoli alloggia al Grand Hotel Parker's. Intercettato da alcuni tifosi, ha scattato selfue e firmato autografi.