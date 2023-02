Castel Volturno, il report del club: lavoro sul possesso, nessun riferimento a Ndombele

Il Napoli lavora a Castel Volturno. Nessun riferimento a Tanguy Ndombele, che ieri non si era allenato per una sindrome influenzale

Il Napoli lavora a Castel Volturno. Nessun riferimento a Tanguy Ndombele, che ieri non si era allenato per una sindrome influenzale e che oggi, evidentemente, avrà lavorato regolarmente in gruppo. Di seguito il consueto report dal Training Center:

"Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica per la 21esima giornata di Serie A (ore 12.30).