Quel 10 agosto 2024 citato ieri da Conte: "Non dimentichiamo da dove siamo partiti..."

10 agosto 2024. E' la data del primissimo Napoli di Antonio Conte, seppur decisamente sperimentale. E' la data di Napoli-Modena, gara valida per i 32esimi di Coppa Italia, finita 0-0 nei tempi regolamentari prima del 4-3 ai calci di rigore con Meret grande protagonista. E' la data ricordata da Antonio Conte ieri in conferenza stampa, da Lecce, per sottolineare la crescita esponenziale della sua squadra:

"Lavoro? Se non ci fosse tantissimo lavoro dietro, oggi non staremmo parlando di 77 punti, ve lo posso garantire. Abbiamo affrontato dei top club, ma diciamo che siamo partiti pareggiando 0-0 con il Modena in Coppa Italia, poi abbiamo perso 3-0 in casa del Verona. Se non ci dimentichiamo da dove siamo partiti, capiamo dove siamo arrivati. Sarebbe bellissimo completare tutto, ma l'esperienza mi dice che non è fatta. Se perdi brucia, ma per parecchio tempo... se vinci te la porti dietro per sempre"

Questa la prima formazione schierata da Antonio Conte:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobokta, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.