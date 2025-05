Occhio al giallo, due diffidati nel Genoa: rischiano di saltare il Napoli

Il Napoli ha vinto contro il Lecce e pensa già alla prossima partita, la 36ª di questa Serie A, prevista al Maradona contro il Genoa. I rossoblu però dovranno prima scendere in campo in questa domenica contro il Milan, stando attenti a due diffidati: Andrea Pinamonti e Morten Thorsby sono a rischio qualifica, in caso di ammonizione oggi salterebbero poi la gara con gli azzurri della prossima settimana.

