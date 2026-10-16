Chance per Marianucci in Venezia-Napoli? L'infortunio è completamente smaltito

Possibile novità nella formazione del Napoli contro il Venezia: Massimiliano Allegri pensa al rilancio di Marianucci dopo il lungo stop per infortunio.

Potrebbe arrivare finalmente il momento di Luca Marianucci. In vista della trasferta contro il Venezia, Massimiliano Allegri è intenzionato a sfruttare maggiormente la profondità della rosa per gestire le energie durante il tour de force tra campionato e Champions League. Secondo quanto riferito da diversi organi di stampa, il difensore classe 2004 ha concrete possibilità di partire dal primo minuto al Penzo. Sarebbe un'occasione importante per un giocatore che finora non ha praticamente avuto spazio con la maglia del Napoli.

Marianucci, il lungo stop è alle spalle: ora può prendersi il Napoli

L'avventura in azzurro dell'ex Empoli era iniziata con segnali molto positivi durante la preparazione estiva, tanto da convincere Allegri. Poi l'infortunio rimediato nella prima amichevole internazionale di Castel di Sangro contro il Celta Vigo aveva interrotto la sua crescita: gli esami evidenziarono una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, costringendolo a rimanere fuori per circa tre mesi. Adesso il problema è definitivamente alle spalle e Marianucci è pronto a giocarsi le sue carte. La trasferta di Venezia potrebbe rappresentare la prima vera occasione per mettersi in mostra e dimostrare ad Allegri di poter diventare una risorsa importante nelle rotazioni difensive.