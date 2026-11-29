Attacco da record negativo: mai così pochi gol negli ultimi 17 anni! Il dato che condanna Allegri
Il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo certifica le difficoltà offensive del Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri hanno realizzato appena 19 gol nelle prime 13 giornate di Serie A, con una media di 1,46 reti a partita. Si tratta del peggior rendimento realizzativo del club partenopeo a questo punto del campionato dalla stagione 2009/10.
Napoli, mai così pochi gol dalla stagione di Donadoni e Mazzarri
Bisogna tornare indietro di ben 17 anni per trovare un Napoli meno prolifico in campionato. Nella stagione 2009/10, caratterizzata dall'avvicendamento in panchina tra Roberto Donadoni e Walter Mazzarri, gli azzurri avevano infatti realizzato 17 reti nelle prime 13 giornate. Un dato che evidenzia le difficoltà della squadra di Allegri, rimasta a secco anche contro la peggior difesa della Serie A, nonostante le 21 conclusioni effettuate al Mapei Stadium.
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