Clamoroso McTominay! Maglia indossata in Napoli-Cagliari venduta a cifra record

vedi letture

Come da tradizione post-partita, le maglie utilizzate dal Napoli sono state messe all’asta sulla piattaforma Matchwornshirt, aperta a tifosi e collezionisti di tutto il mondo. Tra queste, grande attenzione ha ricevuto quella di Scott McTominay, indossata durante Napoli-Cagliari, match in cui il centrocampista scozzese ha segnato il gol decisivo per la conquista del quarto scudetto azzurro.

L’asta per la maglia di McTominay è partita il 23 maggio e si è chiusa poche ore fa. Alla fine, a spuntarla è stato un acquirente statunitense, che ha versato la cifra record di 24.006 euro per aggiudicarsi il cimelio. Un valore simbolico e storico per i tifosi partenopei e per un pezzo unico legato alla stagione quarto tricolore.