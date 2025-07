Prima pagina Gazzetta dello Sport su Osimhen: "Un addio da 90 milioni"

vedi letture

Il Napoli ha trovato l’accordo definitivo con il Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen: lo scrive in prima pagina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L’attaccante nigeriano, capocannoniere dello Scudetto 2023, torna in Turchia: "Napoli in gol con Osimhen. Un addio da 90 milioni" si legge sulla rosea

L’operazione è stata strutturata in tre fasi: 40 milioni verranno versati subito dal club turco; i restanti 35 milioni saranno pagati in due rate da 17,5 milioni, da saldare entro dodici mesi. Nell’intesa è stata inserita anche una clausola del 10% sulla futura rivendita del calciatore (sull'eventuale plusvalenza), a favore del club azzurro. Un’uscita che chiude un’era: Osimhen lascia Napoli dopo 78 gol in 133 presenze, con uno Scudetto e un posto nella storia recente del club.