Lucca, cessione da record per l'Udinese: è la più onerosa della storia del club

Lorenzo Lucca ieri è diventato ufficialmente un giocatore del Napoli: l'attaccante italiano si è unito al ritiro degli azzurri a Dimaro Folgarida e sarà un tassello importante della prossima stagione, dovendo essere la prima riserva di Lukaku e in alcuni casi potrebbe anche giocare in coppia con lui. Il Napoli per acquistare Lucca verserà 35 milioni di euro nelle casse dell'Udinese: 9 milioni per il prestito fino al 2025/26 ed altri 26 il prossimo anno per l'obbligo di riscatto, più eventuali bonus.

Per i friulani si tratta di una cessione da record: è la più costosa della storia del club. Come riportato da Transfermarkt.it, il trasferimento di Lucca in azzurro per 35 milioni di euro eguaglia quello di Rodrigo De Paul nel 2021/22, ma potrebbe anche superarlo se dovessero scattare alcuni bonus. Tra i migliori incassi della società bianconera, al quarto posto ce n'è un altro proveniente sempre dal Napoli: l'acquisto di Alex Meret per 26 milioni di euro nella stagione 2018/19.