Prima pagina Corriere dello Sport e le parole di ADL: "Napoli, spendo 300 milioni"

"Fabrecaos": questo è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per la prima pagina di oggi. L'Inter vede Cesc: tocca allo spagnolo liberarsi dal Como. Ausilio a Londra, ma il club dei fratelli Hartono fa resistenza. Messaggio di Suwarso a Oaktree: "Il tecnico ha sposato i nostri piani". Marotta in pressing: "Supereremo questo momento difficile". L'alternativa è Vieira.

Si parla anche dell'altra sponda di Milano, con il titolo riportato qui di seguito: "Modric al Milan colpo diabolico". Tare e Allegri trovano un'altra "guida" per il gruppo. Blitz in pochi giorni: il croato dovrebbe quindi continuare la sua carriera in rossonero dopo una lunga esperienza con la maglia del Real Madrid stracolma di successi e magie. "Napoli, spendo 300 milioni" si legge in basso. Sono le parole di De La.