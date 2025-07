Chiesa-Napoli, Gazzetta: "Con Allegri in panchina c'era già accordo sulla parola"

Federico Chiesa sarebbe stato del Napoli con Allegri in panchina: è questa l'indiscrezione lanciata da Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport. La conferma di Conte ha modificato i piani ma ora Chiesa resta comunque nel mirino degli azzurri. "Prendiamo il caso del Napoli, da tempo in contatto con Federico e i suoi agenti.

Nei giorni in cui Allegri si era vestito di azzurro addirittura c’era stato un accordo sulla parola con il giocatore. Poi, la conferma di Conte ha messo le ali alla trattativa per Ndoye, il preferito del tecnico pugliese. Ma da settimane il discorso con gli emiliani è rallentato dalle differenze sulla quotazione dello svizzero. Tanto più che nelle ultime ore il direttore sportivo Manna ha ingaggiato un duello con l’Inter per arrivare a Lookman. E tutti sono con il fiato sospeso per capire come andrà a finire. Si deduce, quindi, che Chiesa deve attendere l’esito di questa sfida per capire dove può andare davvero".