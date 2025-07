Sorpresa Zanoli, Cds: potrebbe restare e l'arrivo di Juanlu è in stand-by

vedi letture

Potrebbe saltare l'arrivo di Juanlu Sanchez al Napoli. Motivo? Potrebbe restare in azzurro Alessandro Zanoli. Lo ha scritto il Corriere dello Sport oggi in edicola nell'ampio focus mercato. "Nel frattempo, sorpresa sul versante dei terzini: Alessandro Zanoli, fino a poco fa in lista mercato, potrebbe continuare a giocare con il Napoli. Di conseguenza, non decolla la trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez". Ieri Zanoli è anche partito titolare contro l'Arezzo in amichevole. Il Napoli aveva provato a inserirlo invano nelle trattative per Ndoye col Bologna. Ora Zanoli, reduce dal prestito al Genoa, potrebbe anche restare a sorpresa in azzurro per completare la batteria dei terzini a disposizione di Conte.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo, Manna era già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore, dopo essere stato in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja, è tornato al lavoro e intanto aspetta novità dai suoi procuratori. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.