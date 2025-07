Prima pagina Tuttosport: "Torino senza ali. Arriva il nuovo portiere"

vedi letture

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport ha scelto il seguente come titolo principale: "Joao Mario non... Costa". Mentre Conceicao si presenta per le visite da nuovo "acquisto", scambio di esterni tra Juventus e Porto: Comolli ci guadagna anche 6 milioni. Alberto torna in Portogallo dopo 6 mesi: 16 milioni in cassa. Il suo omologo di ruolo potrebbe arrivare da Tudor per 10. Questione Vlahovic: Comolli a breve incontrerà il serbo per "stappare" il mercato bianconero; ha 40 giorni di tempo per colmare le tante lacune.

Spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo: "Niente rinforzi: Baroni già costretto a cambiare". Toro senza ali: il tecnico prova moduli alternativi. Nel test con la Primavera si rivede il 3-4-2-1. Fatta per Israel. Zauli, che lo lanciò nella Nex Gen: "Portiere di valore, ha un grande futuro".