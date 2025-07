Non solo Grealish: quattro esterni nel mirino, uno piace molto ma è quasi impossibile

Grealish, che si sta allenando in questi giorni in costiera amalfitana, è uno dei nomi della lista degli esterni offensivi di sinistra che il Napoli valuta per completare la coppia con Lang: insieme con Ndoye del Bologna, Chiesa del Liverpool. Loro i principali profili seguiti dal club azzurro, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che però aggiunge anche un altro nome alla lista. "Estremamente complicato Zaccagni, se non addirittura impossibile per il blocco del mercato della Lazio e tutte le logiche conseguenze: ma è un profilo molto gradito".

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Piace molto ma il Bologna continua a sparare alto. Ecco perché il Napoli riflette sul nome dell'eventuale alternativa e le opzioni come detto non mancano. Il Napoli, intanto, ha rilanciato per convincere i rossoblù.