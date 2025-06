Prima pagina Disastro Italia, Corriere dello Sport: "Acerbi! Che tristezza"

"Acerbi. Disastro Italia: che tristezza", titola in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport che gioca con il cognome del difensore dell'Inter che ha rinunciato alla qualificazione. Intanto gli azzurri sono stati sconfitti nettamente 3-0 in Norvegia vedendo complicarsi e non poco il cammino verso il Mondiale del 2026.