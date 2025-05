Prima pagina Duello Napoli-Juve in panchina, La Gazzetta dello Sport: "Conte in sospeso"

vedi letture

Scatta un vero e proprio duello per l'allenatore di 55 anni in grado di portare lo Scudetto in tre piazze diverse d'Italia. "Conte in sospeso", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport: il Napoli vuole trattenere il comandante del quarto tricolore, appena conquistato ai danni dell'Inter.

Ma la Juventus vuole riportare il leccese a casa dopo i trascorsi da giocatore e tecnico. Nel frattempo Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, lo incontra a Ischia e dall'altra parte si tutela con Allegri da sostituto.