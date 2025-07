Prima pagina Corriere dello Sport: "C'è Grealish in costiera. Attrazione Napoli: è vicino ad Amalfi"

"Lookman palla al fondo": questo è il titolo principale del Corriere dello Sport, per quanto riguarda la prima pagina di oggi. L'Inter rilancia: l'attaccante ha scelto Chivu, ma i Percassi non si spostano dalla richiesta di 50 milioni. Oaktree in soccorso di Marotta per convincere l'Atalanta. Formula e condizioni da rivisitare: la Dea non prende in considerazione l'ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni. Nel frattempo, l'agente di Calhanoglu dichiara: "Hakan resta a Milano".

Spazio anche al Napoli, con il seguente titolo in taglio alto: "Grealish in costiera". Attrazione azzurra: Jack si trova vicino ad Amalfi. L'asso inglese può lasciare il Manchester City dopo 8 trofei con Guardiola. E' in vacanza a Conca dei Marini: relax e qualche allenamento davanti al mare. In corsa anche Chiesa. Ieri il ko nel test con l'Arezzo (2-0): squadra imballata.