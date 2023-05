'Face Game', vendita a gonfie vele: sold out le maglie di tre azzurri

La nuova maglia celebrativa per lo Scudetto del Napoli sta riscuotendo molto successo tra i tifosi azzurri.

La nuova maglia celebrativa per lo Scudetto del Napoli sta riscuotendo molto successo tra i tifosi azzurri. E' corsa per accaparrarsi una delle maglie della nuova collezione ad edizione limitata, composta da 25 esemplari con i volti dei calciatori del Napoli e l'autografo. Le maglie di Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo sono già sold out sullo store online.