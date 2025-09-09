Fiorentina-Napoli, si va verso via libera ai napoletani! Crc: "Nessuna restrizione e settore allargato!"
Bisognerà attendere la giornata di domani per la decisione ufficiale del Viminale sulla messa in vendita dei biglietti di Fiorentina-Napoli per i tifosi azzurri. Ma filtra un discreto ottimismo per la completa apertura del settore ospiti dell'Artemio Franchi ai supporters partenopei, senza restrizioni. Il giornalista di Radio Crc, Marco Giordano, anticipa la decisione attraverso un tweet su X:
"Domani mattina la decisione dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive per #FiorentinaNapoli: nessuna restrizione per i residenti in Campania. Solo, però, un piccolo allargamento del settore ospite: da 340 a 420 i posti disponibili per i supporter azzurri. Inutile provare ad acquistare la fidelity card della Fiorentina: previsti controlli incrociati per non consentire l'ingresso in altre zone dello stadio".
