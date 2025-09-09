Lucca o Hojlund contro la Fiorentina? Forse Conte ha già deciso il centravanti

Lucca oppure Hojlund? Domanda ricorrente, dalla Fiorentina in poi. Chi sarà titolare al Franchi? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport che ha già la risposta: "Lorenzo ha trascorso la sosta al lavoro a Castel Volturno, insistendo sui principi che manda giù a memoria già da metà luglio, mentre Hojlund è atteso oggi per la prima assoluta al centro sportivo dopo la doppia con la Danimarca. Il più nuovo tra i nuovi.

Forse è presto, magari anche prestissimo per ipotizzare una formazione verso la Fiorentina, ma l’idea che sarà ancora Lucca a recitare da totem in attacco non è poi così campata in aria. E sai com’è, dopo la salita c’è spesso una discesa". Insomma, per Lucca ancora chance dal 1' e poi giovedì arriverà il City e anche in quel caso sarà interessante capire quali saranno le scelte di Conte.