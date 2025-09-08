Pazza Italia! Rimonta, contro-rimonta e gioia nel finale: finisce 4-5 contro Israele
È stata una partita folle tra Israele e Italia, sfida valida per le Qualificazioni ai Mondiali, terminata sul risultato di 4-5 in favore degli azzurri. Nel primo tempo la squadra di Gattuso parte male incassando l'autorete di Locatelli, poi Kean ristabilisce gli equilibri. Nel secondo tempo succede di tutto: Don Peretz riporta i suoi avanti, ma in sette minuti Retegui e Politano la ribaltano.
All'81esimo Raspadori mette il risultato apparentemente al sicuro, sul 2-4, ma l'Italia si fa rimontare nel giro di due minuti con un altro autogol, di Bastoni, e la doppietta di Don Peretz. Quando sembrava ormai finito, un tiro-cross di Tonali nei minuti di recupero finisce in porta, per il definitivo 4-5. Quindi Rino Gattuso fa due due da ct della Nazionale, portando a casa altri tre punti fondamentali in ottica Mondiale.
