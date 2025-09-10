Lucca o Hojlund a Firenze? Fabbroni: “Ho una mia idea, ma credo andrà diversamente”

Lucca o Hojlund a Firenze? Fabbroni: “Ho una mia idea, ma credo andrà diversamente”
Oggi alle 00:10Le Interviste
di Francesco Carbone

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei Campioni, è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista: Rrahmani? Non forzerei la mano, gli infortuni muscolari sono fastidiosi. Il Napoli deve imparare a gestire una rosa di qualità anche in assenza di alcuni elementi.

Inter-Juventus? Prima dell’arrivo del Napoli questo scontro valeva lo scudetto. Sento aria di sentenze pur essendo solo alla terza giornata. Non è uno scontro definitivo ma inizierà a dare forma al campionato.

Lucca o Hojlund? A Firenze vorrei vedere Hojlund, ma credo che vedremo Lucca dal 1’”.