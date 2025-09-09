Hojlund è arrivato a Castel Volturno: primo allenamento agli ordini di Conte

Rasmus Hojlund - preso in prestito dal Manchester United nell'ultimo giorno di mercato con obbligo di riscatto per un'operazione complessiva pari a circa 50 milioni di euro - è arrivato per la prima volta a Castel Volturno questa mattina, direttamente dalla Grecia dove è stato protagonista con un gol nel successo per 3-0 della Danimarca. Dall'aeroporto in taxi fino al Training Center. Ora Hojlund è ufficialmente a disposizione di Antonio Conte in vista della trasferta di Firenze di sabato 13 settembre alle 20.45. Vedremo quali saranno le scelte sul centravanti dell'allenatore del Napoli. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.

Nelle prime due partite di campionato, il Napoli ha collezionato 6 punti con 0 gol subiti: vittoria col Sassuolo con gol di McTominay e De Bruyne e poi col Cagliari decisivo Anguissa all'ultimo istante. Ora inizia il primo vero tour de force per gli azzurri con sei gare in poco meno di un mese prima della prossima sosta di ottobre sempre per le nazionali. Ecco tutti gli impegni degli azzurri:

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45

Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21

Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45

Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45

Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21

Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18