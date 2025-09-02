Lista UEFA per la Champions: out Lukaku! Esclusi Mazzocchi e un nuovo acquisto
Dopo le altre italiane che saranno impegnate in Champions League, anche il Napoli ha consegnato la lista UEFA per la League Phase. Tra i grandi assenti c’è Romelu Lukaku, fermo ai box per un infortunio che lo terrà fuori almeno tre mesi.
Regolarmente presente invece Rasmus Hojlund, arrivato all’ultimo giorno di mercato dal Manchester United per sostituire proprio il belga. Restano fuori per scelta tecnica Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi. Di seguito la lista completa.
LISTA A: fino a 25 calciatori, di cui almeno otto formati localmente. Di questi otto, almeno quattro devono essere cresciuti nel vivaio del club (formati nel club). Gli altri quattro possono essere formati in qualsiasi club della stessa federazione.
1. Vanja Milinkovic-Savic (32)
2. Sam Beukema (31)
3. Juan Jesus (5)
4. Mathias Olivera (17)
5. Amir Rrahmani (13)
6. Miguel Gutiérrez (3)
7. Leonardo Spinazzola (37)
8. Kevin De Bruyne (11)
9. Billy Gilmour (6)
10. Stanislav Lobotka (65)
11. Andre Frank Zambo Anguissa (99)
12. Scott McTominay (8)
13. Eljif Elmas (20)
14. David Neres (7)
15. Noa Lang (70)
16. Rasmus Hojlund (19)
17. Lorenzo Lucca (27)
LISTA FORMATI IN ITALIA
1. Alex Meret (1)
2. Giovanni Di Lorenzo (22)
3. Alessandro Buongiorno (4)
4. Matteo Politano (21)
LISTA FORMATI NEL CLUB
1. Nikita Contini (14)
2. Antonio Vergara (26)
3. Giuseppe Ambrosino (69)
4. X
LISTA B: dedicata ai giovani. Possono essere iscritti qui i calciatori nati dopo il 1° gennaio 2003, registrati da almeno due anni consecutivi nel club (senza interruzioni). Si può inserire un numero illimitato di giocatori in Lista B. La Lista B può essere aggiornata fino a mezzanotte del giorno prima di una partita.
