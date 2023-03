FOTO - "Sò 33 anni che t' stamm aspettann…!", lo striscione per l'agognato scudetto

Napoli sempre più azzurra, strade e vicoli della città vengono di ora in ora sempre più addobbati in vista del terzo scudetto.

Napoli sempre più azzurra, strade e vicoli della città vengono di ora in ora sempre più addobbati in vista del terzo scudetto. In pieno centro, a via Nardones, nei pressi di Piazza Trieste e Trento, è stato esposto un mega striscione che recita: "Sò 33 anni che t' stamm aspettann. Finalmente stai arrivann!". Di seguito lo scatto già virale sui social.