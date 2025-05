Prefetto di Napoli: "Riunione proficua, macchina organizzativa per festa scudetto in moto. Sul bus scoperto..."

A margine del vertice in Prefettura con il Sindaco di Napoli e il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, ha parlato ai media presenti e ai microfoni del TGR Campania: "L'incontro è stato determinato un po' anche dalla classifica, facendo tutto ciò che Napoli si fa in questi casi per raggiungere i risultati, non ne parliamo. Però la macchina organizzativa è in moto, senza che sia stata assunta alcuna determinazione definitiva. Sono stati valutati alcuni scenari, sono stati valutati in maniera molto proficua sia sotto il profilo tecnico-sportivo sia sotto il profilo della tutela della sicurezza pubblica gli eventuali scenari, che abbiamo rinviato nei gorni prossimi. Perché soltanto una valutazione complessiva del fenomeno ci porrà nelle condizioni di adottare la misura retiniamo quella più efficace, per coniugare da una parte le aspettative di un popolo in festa e dall'altra motivi che ci devono sempre accompagnare che sono quelli della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

Ci sarà il pullman scoperto? "Non dico che è un'opzione perché si è solo accennato, non c'è stato alcuni riferimento a nulla. Quello che posso dire è che in maniera molto ordinata e razionale sono stati ipotizzati gli scenari attraverso i quali dobbiamo seguire attentamente l'evoluzione di questo campionato".

Il Ministro dello Sport ha parlato della candidatura di Napoli gli Europei 2032. "Sono proposte sempre molto positive per Napoli, dobbiamo ringraziare il Ministro Abodi, però questo significa che quella proposta va valutata attentamente".

Sull'incontro di oggi con ADL e il Sindaco: "Ho visto e ho parlato con interlocuri che hanno a cuore la situazione benevola della città, anche sotto il profilo sportivo, la sua evoluzione, un sindaco che guarda al futuro, il presidente De Laurentiis che guarda al futuro. Quindi davvero un riunione proficua".