Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Lobotka in dubbio, sorpresa Neres

Il Napoli è teoricamente a soli sette punti dalla conquista del suo quarto scudetto: se anche l'Inter le vincesse tutte, agli azzurri basterebbero due vittorie e un pareggio per qualificarsi campioni. Antonio Conte però non vuole già sprecare il jolly e soprattutto non ammette distrazioni, in una settimana in cui le voci su De Bruyne e le polemiche di Spalletti hanno catturato l'attenzione. Quindi domenica contro il Genoa al Maradona c'è un solo risultato a cui puntare, consapevoli però che i rossoblu non regaleranno nulla: Patrick Vieira in conferenza stampa ha ammesso di voler battere una big prima di fine stagione.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte potrebbe già ritrovare tra i convocati David Neres, che a sorpresa ha anticipato i tempi di recupero, ma allo stesso tempo è in dubbio Lobotka per la distorsione alla caviglia rimediata la scorsa settimana. Dunque 4-4-2 con Meret in porta, Rrahmani e Olivera al centro della difesa con Di Lorenzo e Spinazzola laterali. Nel centrocampo a 4 asimmetrico, Politano largo a destra e McTominay sulla corsia opposta, in mezzo spazio a Gilmour accanto ad Anguissa. In attacco fiducia al tandem Lukaku-Raspadori.

Le ultime sul Genoa

Tante assenze per Patrick Vieira che non ha molte alternative nel suo 4-2-3-1. Tra i pali Leali, in difesa Sabelli e Martin ai lati di De Winter e Vasquez. In cabina di regia confermata la coppia Frendrup-Masini, sulla trequarti solo Messias è certo del posto: Norton-Cuffy, Vitinha, Zanoli e Ahanor sono in lotta per due maglie, con i primi due leggermente in vantaggio. La punta centrale è Pinamonti.

Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 11 maggio ore 20:45

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Gilmour-Lobotka 60-40%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Juan Jesus, Buongiorno

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Messias, Vitinha; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira

Ballottaggi: Norton Cuffy-Zanoli 55-45%, Vitinha-Ahanor 60-40%

Diffidati: Pinamonti

Indisponibili: Cornet, Balotelli, Malinovskyi, Miretti, Matturro, Thorsby (squalificato)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net