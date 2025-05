Accordo ADL-Sindaco-Prefetto: in caso di scudetto bus scoperto sul lungomare

In caso di vittoria dello scudetto, il Napoli celebrerà con una parata sul classico bus scoperto lungo il lungomare della città. La decisione è stata presa al termine di una riunione istituzionale presso la Prefettura di Napoli, alla presenza del prefetto Michele di Bari, del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente del club Aurelio De Laurentiis. A riportarlo è l'ANSA.

Il piano ricalca i festeggiamenti visti in altre città, ricordiamo che Napoli in occasione del terzo scudetto non ebbe questa opportunità per motivi di ordine pubblico. Il lungomare si prepara quindi a diventare teatro della festa, qualora arrivasse il quarto tricolore.