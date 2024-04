Frosinone, Di Francesco recupera Lirola e Harroui per il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Seduta di allenamento pomeridiana alla Città dello Sport di Ferentino per il Frosinone di mister Di Francesco che continua a preparare la partita con il Napoli.

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale: "Squadra divisa in due gruppi, lavoro tra palestra e campo ed esercitazioni tecniche, questo il programma odierno. In gruppo Lirola e Harroui. Lavoro personalizzato per Monterisi. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino".