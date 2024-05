Corriere dello Sport: "Oh mia Dea!"

"Lookman stende il Bayer che cade dopo 51 partite. Gasp pazzo di gioia: 'Notte favolosa'".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dedica l'apertura in prima pagina al successo storico dell'Atalanta in Europa League: "Oh mia Dea! Lookman stende il Bayer che cade dopo 51 partite. Gasp pazzo di gioia: 'Notte favolosa'". Di spalla il cambio di proprietà all'Inter: "Oaktree: Inter a lungo". In basso spazio a Thiago Motta: "Motta si libera: la Juve lo aspetta". Di seguito la prima pagina integrale.