Gazzetta - Tifosi Napoli provano a forzare blocco Polizia: cos'è accaduto a Lecce

Clima rovente a pochi minuti dal fischio d’inizio di Lecce-Napoli, con un prepartita tutt’altro che sereno nei pressi dello stadio Via del Mare. Dopo lo stop alla vendita di circa 700 biglietti irregolarmente acquistati da tifosi partenopei residenti in Campania, la situazione si è ulteriormente complicata all’arrivo dei sostenitori azzurri. Le forze dell’ordine hanno bloccato ogni accesso all’impianto, richiedendo il controllo scrupoloso dei biglietti all’ingresso. È stato in quel momento, proprio mentre transitava anche il pullman del Napoli diretto allo stadio, che si è scatenato un parapiglia tra i tifosi e la Polizia. Alcuni sostenitori - come si legge su Gazzetta.it - hanno cercato di forzare il blocco per entrare, provocando momenti di forte tensione.

La situazione, inizialmente sul punto di degenerare, è stata progressivamente riportata sotto controllo. Attualmente, i tifosi in possesso di regolari biglietti stanno accedendo all’impianto a piccoli gruppi, sotto il presidio costante delle forze dell’ordine all’esterno del settore ospiti. Una vigilia tesa per una partita già di per sé carica di significato, sia per la corsa Scudetto del Napoli che per la lotta salvezza del Lecce.