"Musumeci: stop a nuove costruzioni e aiuti ai privati".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio all'emergenza bradisismo in prima pagina: "Non sale l'allerta nei Campi Flegrei. Musumeci: stop a nuove costruzioni e aiuti ai privati". In apertura spazio al boom turismo a Napoli: "Turismo, l'oro di Napoli". Di seguito la prima pagina integrale.