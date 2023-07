L'Adige titola: "Il Napoli ha salvato il turismo in Val Di sole, venduti 40mila posti letto"

"Il Napoli ha salvato il turismo: venduti 40mila posti letto". Titola così L'Adige in edicola facendo un resoconto del ritiro del Napoli in Val di Sole.

"Il Napoli ha salvato il turismo: venduti 40mila posti letto". Titola così L'Adige in edicola facendo un resoconto del ritiro del Napoli in Val di Sole. Mese di luglio salvo grazie ai tanti tifosi che hanno acquistato il pranzo al sacco, i posti letti, che hanno portato soldi freschi in Trentino, si legge ancora.