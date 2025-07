Prima pagina Il Mattino: "Napoli azzurro Dimaro, in 1.500 al primo allenamento"

vedi letture

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio al grande esodo in trentino per gli azzurri. Subito un grande assalto d'amore da parte dei tantissimi tifosi del Napoli che sono accorsi in massa già la primo giorno di ritiro. Di seguito la prima pagina del quotidiano.