Foto Spunta un errore sulle nuove maglie: gli scatti sono già virali sui social

Il Napoli ha presentato ieri le maglie Home ed Away per la prossima stagione. I completini sono già in vendita, sia online che negli store fisici presenti nel ritiro di Dimaro, presi da assalto dai tifosi già a cominciare da questo primo giorno. In molti, però, hanno notato un errore di stampa.

Sui social, infatti, è andata virale una delle patch presenti sulle due maglie in cui è sbagliata la scritta in inglese 'Authentic' (come potete notare dalle immagini, è scritto 'Autenthic'). Di seguito gli scatti dei nostri inviati.