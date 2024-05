Tuttosport: "Divina!"

"Forte e bella da impazzire: l'Atalanta è nella storia. Lookman, mitica tripletta".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica l'apertura in prima al trionfo dell'Atalanta in Europa League: "Divina! Forte e bella da impazzire: l'Atalanta è nella storia. Lookman, mitica tripletta". Di spalla spazio al futuro di Thiago Motta: "Tutti aspettano Motta. Tesi per la nuova Juve: 'Amore per il pallone'". In basso le parole di Buongiorno: "Il mio Toro bello e pulito". Di seguito la prima pagina integrale.