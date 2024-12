Prima pagina Tuttosport: "Terapia di coppia"

In casa Juventus si punta tutto sull'effetto City per rilanciarsi anche in campionato tanto che Tuttosport titola: "Terapia di coppia". Il riferimento è alla consapevolezza ritrovata in casa Juventus grazie alla vittoria sulla squadra di Guardiola: cos, in casa bianconera, si respira di nuovo fiducia. E stasera l'impeno con il Venezia, dove Motta ritroverà anche Nico Gonzales. Di seguito la prima pagina integrale