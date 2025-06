Ndoye, il Bologna ha fatto il prezzo. Rai: il Napoli può inserire una contropartita

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Rai 2 nel corso de La Domenica Sportiva facendo il punto sul mercato del Napoli: "Per quanto riguarda gli esterni, è aperta la porta del Bologna per Dan Ndoye, ma solo a certe condizioni. La valutazione è di 40 milioni, con dentro magari Alessandro Zanoli, non Raspadori. Ngonge piace al Torino. Smentite di Atalanta e Napoli su Lookman. Ci arriva una smentita dall’entourage di Chiesa: il Napoli non ha ancora chiamato il Liverpool, che tra l’altro ci ribadisce che il calciatore va via a titolo definitivo e non in prestito".