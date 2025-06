Crollo Salernitana! Perde 2-0 l’andata playout con la Samp: servirà l’impresa all’Arechi

La Salernitana crolla al Ferraris contro la Sampdoria nel match di andata del play-out di Serie B. Subiscono un pesante 2-0 i granata, a decidere sono le reti di Meulensteen, al 40esimo del primo tempo, e del napoletano Curto, nella ripresa all'86esimo. Tensione nel finale con un espulso per parte, Borini per i doriani e Stojanovic dall'altro lato. Ora la Salernitana dovrà recuperare il doppio svantaggio nel match di ritorno all'Arechi, per scongiurare l'incubo Serie C.

Le formazioni iniziali.

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Vieira, Venuti; Coda, Sibilli. A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Sekulov, Akinsanmiro, Benedetti, Curto, Bereszynski, Oudin, Ioannou, Borini, Abiuso, Bellemo. Allenatore: Evani

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Caligara, Tongya; Simy. A disposizione: Sepe, Corriere, Bronn, Njoh, Jaroszynski, Stojanovic, Zuccon, Tello, Girelli, Reine-Adelaide, Soriano, Verde, Raimondo, Cerri. Allenatore: Marino