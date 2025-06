Prima pagina Tuttosport apre con la Juventus: "Yildiz, il mondo ti guarda"

vedi letture

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport ha deciso di titolare così: "Yildiz, il mondo ti guarda". Via al Mondiale per Club negli Stati Uniti, intervista all'italiano d'America Pepito Rossi: "Torneo tosto, il PSG è la squadra favorita. Ma la Juve ha Kenan: tecnica e visione, è fortissimo oltre che bello da vedere. Vlahovic? Farebbe meglio a ritrovare il sorriso altrove".

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio basso: "Toro-Noslin, pressing Baroni". Nuovi contatti con l'agente dell'olandese. Anche il Psv vuole l'attaccante in prestito; l'allenatore, che lo ha avuto al Verona e alla Lazio, può fare la differenza.