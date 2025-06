Mondiale per Club, si parte a reti bianche: finisce 0-0 tra l'Inter Miami di Messi e l'Al-Ahly

Non è stato certo un inizio scoppiettante quello del Mondiale per Club, che nella notte ha visto andare in scena la prima partita della fase a gironi. In campo l'Inter Miami di Messi e Suarez, contro gli egiziani dell'Al-Ahly. Nonostante la presenza sul rettangolo verde dei due assi sudamericani, la formazione statunitense non è riuscita ad andare oltre lo 0-0. Un punto a testa dunque per le due squadre, inserite nel Gruppo A insieme a Palmeiras e Porto.

Oltre allo 0-0 appena citato, oggi saranno in programma anche altre due sfide: alle 18.00 debutta il Bayern Monaco contro l'Auckland City, mentre alle 21.00 in scena il big match europeo tra PSG e Atletico Madrid.