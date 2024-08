Il pienone per Napoli-Parma! Effetto mercato e Lukaku: restano pochi biglietti di Tribuna

vedi letture

E' proseguita anche ieri a grande ritmo la vendita dei biglietti per Napoli vs Parma, match che si disputerà questa sera alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. E' praticamente certo il pienone dopo la vittoria col Bologna e gli acquisti che hanno alimentato l'entusiasmo dei tifosi. Ad oggi risultano disponibili pochissimi tagliandi di Tribuna Nisida e Posillipo per il sold-out per quella che potrebbe essere la prima gara di Lukaku in maglia azzurra. Di seguito i dettagli diffusi dal Napoli su prezzi e info:

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera

CURVE INFERIORI 14,00 € 20,00 €

CURVE SUPERIORI 30,00 € 35,00 €

DISTINTI INFERIORI 40,00 € 50,00 €

DISTINTI SUPERIORI 45,00 € 55,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 50,00 € 60,00 €

TRIBUNA NISIDA 65,00 € 75,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 80,00 € 95,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 95,00 € 110,00 €

FASE 2 – VENDITA LIBERA In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 26 Agosto 2024 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.