Italia, Spalletti ha scelto il modulo anti-Norvegia: Raspadori favorito su Orsolini

Durante l'allenamento odierno a Coverciano, in vista dell’esordio nel girone di qualificazione ai Mondiali contro la Norvegia, l’Italia di Luciano Spalletti ha mostrato segnali tattici importanti. Il ct ha testato un nuovo modulo: il 3-4-2-1, con un centrocampista avanzato nel ruolo di incursore sulla trequarti, al fianco di uno tra Raspadori e Orsolini (favorito l’attaccante del Napoli), a supporto della punta centrale. In attacco, è aperto il ballottaggio tra Retegui e Kean.

Per quanto riguarda la difesa, Spalletti ha effettuato prove significative: Gatti è stato schierato sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra, mentre al centro della linea a tre si sono alternati Coppola e Rugani, quest’ultimo aggregato da poco. L’allenamento si è svolto contro la Fiorentina Under 18 e ha offerto indicazioni concrete sulle scelte del ct in vista della sfida con la temibile Norvegia di Haaland. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

Di seguito le formazioni utilizzate da Spalletti contro la Fiorentina U18, con Lucca e Maldini che facevano da 'jolly' offensivi ma che hanno giocato perlopiù con il secondo gruppo.

ITALIA VERSIONE UNO (3-4-2-1): Meret; Gatti, Rugani, Ranieri; Cambiaso, Barella, Ricci, Udogie; Frattesi, Raspadori; Retegui.

ITALIA VERSIONE DUE (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Casadei, Rovella, Dimarco; Orsolini, Tonali; Kean.