Koulibaly in gol, ma Chelsea ancora ko: il Fulham vince 2-1, decisivo un ex Napoli

Notte fonda per il Chelsea, che perde anche contro il Fulham e resta a 10 punti dal quarto posto. Finisce 2-1 nel match della settima giornata (rinviata per la morte della Regina Elisabetta II): l'ex Willian apre le marcature e non esulta, Koulibaly pareggia ma l'espulsione di Joao Felix (all'esordio con la sua nuova squadra) costa cara ai Blues, che subiscono il 2-1 al 73': decide un altro ex Napoli, Carlos Vinicius. La panchina di Graham Potter è sempre più in bilico.