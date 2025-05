La festa infinita: Conte al compleanno di ADL, i bus scoperti ed un super-regalo

vedi letture

Il day after alla conquista dello Scudetto è semplicemente un intermezzo verso un altro bagno di folla. Una giornata di organizzazione da parte delle istituzioni verso la giornata di domani con la sfilata di due bus scoperti sul lungomare, ma anche di tante dichiarazioni, da quelle di Aurelio De Laurentiis, da Conte ai programmi del club, al compleanno dello stesso numero uno del club partenopeo, ma nuove immagini di festa con i giocatori nuovamente virali sui social per i cori ed i balli semplicemente spostati stavolta in riva al mare dal Maradona.

Domani il bagno di folla sul lungomare

Dopo una festa che ha invaso l'intera città, la provincia e non solo per una stima di un milione di tifosi in strada, domani (e non oggi per ordine pubblico) è prevista la sfilata di due bus sul lungomare (dal Molo Luise a piazza Vittoria) col Napoli che arriverà in maniera suggestiva dal lato mare: un circuito di circa 3km che comunque mobiliterà circa 1000 uomini tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, vigili urbani e polizia metropolitana (oltre a 1300 steward e 400 unità della Protezione civile regionale). Un piano molto strutturato anche per l'accoglienza dei tifosi, alle due estremità della Villa comunale, per un massimo di circa 150mila persone (e per questo altri 4 maxi schermi in piazza Sannazaro, all'altezza di Villa Pignatelli, Largo Sermoneta e via Partenope).

E l'incontro ADL-Conte?

Dopo nuove dichiarazioni, che confermano la forte possibilità di un addio ma che possono essere catalogate come decisamente interlocutorie, c'è stato un nuovo incontro tra i due. Probabilmente non quello giusto per affrontare le tematiche legate a progettualità e futuro perché Antonio Conte (con la moglie) ha seguito Aurelio De Laurentiis a Ischia, dove il presidente ha festeggiato il suo 76esimo compleanno. Intorno alle 19.40 ai moli di Marina di Casamicciola l'arrivo di Conte e consorte. Una ventina di invitati per la serata che ha visto spegnere le candeline su una torta ovviamente con al di sopra il tricolore appena conquistato. Il tecnico, insieme a sua moglie, hanno trascorso la serata proprio di fianco ad Aurelio e la moglie Jacqueline.

Subito il primo colpaccio?

I regali per i tifosi del Napoli potrebbero non essere finiti allo Scudetto. Il Napoli vuole anticipare i tempi per i primi rinforzi, anche stavolta perché si tratta di parametri zero parecchio ambiti, e probabilmente per arrivare con argomenti concreti al dentro o fuori con Antonio Conte. In questo senso oltre alla trattativa per Jonathan David, conteso da tanti club in Europa, il Napoli vuole definire l'arrivo di Kevin de Bruyne. Altro che suggestione: c'è l'ok del giocatore, dopo la visita della moglie per questioni logistiche legate ad abitazione e scuola per i figli, e la bozza sul contratto (circa 10mln alla firma in modo da abbassare l'ingaggio intorno ai 5-6mln di euro netti), ma paradossalmente ora è il Napoli a dover dare l'ok finale per formalizzare.