Prima pagina La Gazzetta dello Sport. "Allegri ritorna al Milan. Conte rimane a Napoli"

"Due sì" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alle ultime notizie sulle panchine di Serie A. Massimiliano Allegri ha detto sì al Milan e ritornerà in rossonero con un contratto di due anni che in caso di scudetto possono diventare quattro. Mentre l'altro sì arriva da Napoli, Conte rimarrà sulla panchina dei partenopei, ieri l'annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis: "Avanti insieme con Antonio più forti di prima". Per Allegri il vertice decisivo è andato in scena ieri pomeriggio a Milano, in corso Magenta.

Guadagnerà cinque milioni e mezzo a salire più bonus: uno, che la società pagherebbe molto volentieri, riguarda la vittoria dello scudetto. Niente premio per la qualificazione Champions, giudicata il traguardo minimo. In Campania invece rimarrà Conte, altri due anni sicuramente. De Laurentiis ha dato garanzie: pieni poteri al suo allenatore, se ce ne fosse bisogno. Ora con Conte, un anno dopo aver puntato sul miglior tecnico in circolazione, il presidente vuole godersi anche delle meravigliose ed emozionanti notti di Champions League.