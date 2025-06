Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Inter, tocca a Chivu. L'eroe del Triplete"

Il no del Como e la scelta condivisa di Cesc Fabregas di rimanere dov'è, rimanendo al fianco del presidente Suwarso, ha scompigliato i piani dell'Inter che dopo la partenza di Simone Inzaghi ha ancora la panchina scoperta. Ma ora il club nerazzurro ha deciso di puntare su un eroe del Triplete nerazzurro: "Tocca a Chivu", la prima pagina de La Gazzetta dello Sport: il tecnico rumeno di 44 anni lascerà il Parma e firmerà un contratto biennale con la società meneghina. E Marotta ha già in mente Hojlund come primo regalo.

Oggi invece scende in campo l'Italia di Luciano Spalletti contro la Norvegia di Haaland: Spalletti dovrebbe lanciare Coppola dal primo minuto dopo il 'caso' Acerbi e i numerosi infortuni che hanno colpito la Nazionale. In palio punti importanti per le qualificazioni al Mondiale, visto che nel Gruppo I la Rappresentativa del CT Solbakken detiene il primato con due vittorie e 6 punti.